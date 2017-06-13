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رقم الخبر: 195623 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: محليات  
أمانو: الوكالة تواصل التحقق من تنفيذ إيران لإلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي
انعقاد الاجتماع الدوري لمجلس الحكام في فيينا

أمانو: الوكالة تواصل التحقق من تنفيذ إيران لإلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، إن الوكالة تواصل التحقق من صدق تنفيذ إيران لإلتزاماتها في إطار الإتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية ووفقاً للمعايير والضمانات التي وضعتها الوكالة كطرف محايد.
وفي كلمة له أمام إجتماع الوكالة الذي عقد الإثنين قال أمانو: إن الوكالة تواصل التحقق من عدم إنحراف البرنامج النووي الإيراني والتأكد من عدم وجود نشاطات غير معلنة في إطار هذا البرنامج.
ومن المتوقع أن يعقد أمانو مؤتمراً صحفيا بعد إنتهاء إجتماع الوكالة.
ويستمر الاجتماع الى يوم الجمعة 16 يونيو، وخلف الابواب المغلقة في غياب المراسلين وسيناقش أحدث تقرير دوري للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا آمانو حول عملية الاشراف على برنامج ايران النووي. 
ومن المواضيع المطروحة للنقاش في الاجتماع الدوري التقرير السنوي للوكالة والذي يتعلق بعام 2016 وتقرير التعاون الفني لعام ذاته وكذلك تنفيذ اتفاقيات السلامة والأمان النووي في كوريا الشمالية وتنفيذ اتفاقيات السلامة النووية، واتفاقية حظر الانتشار النووي (ان بي تي) في سوريا. 
التقرير الثاني للوكالة حول ايران للعام الحالي 2017 صدر يوم الجمعة 2 يونيو وقدم الى اعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد ان النشاطات النووية الايرانية مطابقة تماما للاتفاق النووي الذي تم التوصل اليه بين مجموعة (5+1) وايران، مؤكدا على المزيد من اجراءات الشفافية وفقا للبروتوكول الاضافي.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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