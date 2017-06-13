بعث الرئيس روحاني برقية تهنئة الى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بمناسبة العيد الوطني الروسي، معربا عن أمله بالمزيد من التعاون على الصعد الثنائية والاقليمية والدولية.

وجاء في برقية التهنئة: من دواعي سروري أن أتوجه اليكم بخالص التهنئة لكم وللحكومة والشعب الروسي بمناسبة حلول اليوم الوطني لبلدكم.

وأعرب الرئيس روحاني عن أمله في المزيد من تطوير التعاون القائم على الاصعدة الثنائية والاقليمية والدولية في اطار التقدم الكبير الحاصل في العلاقات بين البلدين خلال السنوات الاخيرة وفي ظل العلاقات الثنائية العريقة.

وتمنى الرئيس الايراني للرئيس الروسي، الصحة والسعادة والنجاح ولدولة روسيا الصديقة ولشعبها السلام والاستقرار والازدهار.

و يحتفل الشعب الروسي يوم 12 يونيو/ حزيران بـ (يوم روسيا) وهو من أهم الأعياد الرسمية الحديثة في البلاد. ويعود تاريخ هذا العيد الى الثاني عشر من يونيو/حزيران من عام 1990، حينما أصدر المؤتمر الأول لنواب الشعب في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفيتية مرسوما باعلان سيادة دولة روسيا.