وقال الاميرال سياري خلال مراسم توديع المجموعة 47 واستقبال المجموعة 46 من الاسطول الحربي الايراني: بالتواجد في موانئ الدول الاجنبية، تمكنا من الحيلولة دون الترويج لظاهرة رهاب ايران والاسلام.

واوضح ان توفير الامن لخطوط المواصلات البحرية والحيلولة دون رهاب ايران هما مهمتان شفافتان للقوة البحرية للجيش الايراني، مضيفا: اليوم فان الدول المطلة على خليج عدن تواطأت لمنع القطع البحرية الايرانية من الرسو في موانئها، وهدفهم منع تواجد ايران بشكل غير مباشر في المياه الحرة والدولية، ولكن رغما عنهم فإننا أثبتنا ان باستطاعتنا البقاء في البحار اكثر منهم وكذلك سنواصل استمرارنا باقتدار.

وأشار الى ان اعداء الجمهورية الاسلامية لا يطيقون حضور ايران المقتدر في البحار، وقال: سنتواجد بكل اقتدار في المياه الحرة والدولية، ونتصدى لأي تهديد، ولا نخشى من ضجيج الاعداء، وسنضحي بالغالي والنفيس حيثما كان ذلك ضروريا للدفاع عن حدودنا ومصالحنا ومواردنا.

واكد ان استراتيجية القوة البحرية للجيش الايراني ترتكز على التواجد المستمر في البحار وصون المصالح الوطنية وابلاغ رسالة السلام والصداقة ونقل الثقافة الايرانية الاسلامية الى باقي الدول والرسو في موانئها ورفع علم الجمهورية الاسلامية في المياه الحرة والدولية.

في سياق آخر تفقد قائد القوة البحرية للجيش الايراني سير عملية صيانة بارجة خارك الحاملة للمروحيات وبارجة بندر عباس للإسناد والقتال، واطلع عن كثب على سير صناعة مدمرة سهند وبارجة شيراز البحثية. ورعى وضع حجر الاساس لبناء المبنى الجديد للواء البحرية.

الى ذلك حظر الادميرال سياري عصر الاحد مراسم استقبال المجموعة البحرية السادسة والاربعين ومراسم توديع المجموعة البحرية سبعة واربعين في الرصيف البحري للمنطقة الاولى.