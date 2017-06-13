اعتبر وزير الخارجية محمد جواد ظريف قرار أمريكا الجديد في مجلس الشيوخ مؤشرا على قصر نظرها وسياستها الخاطئة.

وأشار ظريف لدى وصوله العاصمة النرويجية أوسلو، التي يزورها بدعوة من الحكومة النرويجية للمشاركة في منتدى اوسلو السنوي، الى انه بعث الى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي فدريكا موغريني رسالتين خلال الاسابيع الاخيرة حول نكث العهود الامريكية في تنفيذ الاتفاق النووي والتأثير الذي اوجدته سياسات امريكا الهدامة في هذا الشأن.

وأضاف: سأبحث مع موغريني هذه القضية، كما سيكون تركيزنا على القضايا الاقليمية التي لها الاولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، كما ان وتيرة تنفيذ الاتفاق النووي تسير بشكل طبيعي نظرا لالتزام ايران والاتحاد الاوروبي في تنفيذه.

ونوه ظريف الى ان ايران اجرت بشكل دائم مباحثات حول نكث العهود الامريكية، لافتا الى ان الصين والاتحاد الاوروبي وروسيا وباقي الدول تعتزم متابعة علاقاتها مع ايران بشكل جدي بعيدا عن نكث العهود الامريكية.

واعتبر وزير الخارجية، قرار أمريكا الجديد في مجلس الشيوخ مؤشرا على قصر نظرها وسياستها الخاطئة، قائلاً: اذا اقتضى الامر سنرد على ذلك بناء على ماتحدده لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي.

وأوضح ظريف: إن ايران وضعت 23 شخصية وكيانا امريكيا في قائمة العقوبات التي اعلنتها بلادنا كرد بالمثل على التصرف الامريكي، منوها الى ان مجلس الشورى الإسلامي سيتخذ خطوات لمواجهة تحركات مجلس الشيوخ الامريكي كما ستتابع الخارجية الايرانية والمجلس الاعلى للامن القومي ولجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي خطوات المجلس.

وفي جانب آخر اشار وزير الخارجية الايراني الى انه من الضروري التوصل الى مساعي دولية لتسوية التوتر القائم بين قطر وبعض الدول ولمنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة.

وفي جانب آخر من تصريحاته أشار الوزير ظريف الى برنامج زيارته للنرويج، موضحاً ان الزيارة تأتي في اطار المشاركة بمنتدى أوسلو السنوي الذي يبحث أهم القضايا الدولية وخاصة القضايا الامنية والعمل على إشاعة السلام والحيلولة دون وقوع المشاحنات بين الدول.

وتابع: خاصة وشهدنا في منطقتنا خلال الاسابيع الأخيرة ظهور توتر بين دول المنطقة تتطلب المزيد من المساعي الدولية لمنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة.

واعتبر الوزير ظريف ان مشاركته في مراسم الافتتاح لهذا المنتدى ستتيح فرصة مناسبة لطرح توجهات رئيس الجمهورية والتي تنطبق مع مبادئ الجمهورية الاسلامية الايرانية، في ان ايران دولة تدعو الى السلام والاستقرار في العالم.

كما صرح وزير الخارجية، انه على ضوء مشاركة العديد من المفكرين والسياسيين الدوليين في هذا المنتدى، فان الفرصة اصبحت متاحة لتبادل وجهات النظر والافكار، منوهاً الى ان هذه اللقاءات ستركز على قضايا المنطقة التي أصبحت متوترة حالياً بشدة، وضرورة توحيد المواقف والانسجام في مجال مكافحة الارهاب والذي أصبح ظاهرة تهدد ليست المنطقة فقط وانما المجتمع الدولي أيضاً.

وكان الوزير محمد جواد ظريف، يرافقه وفد سياسي للمشاركة في منتدى أوسلو 2017، قد وصل الى العاصمة النرويجية بعد ظهر الاثنين.

وبالاضافة الى المشاركة في المنتدى فان الدكتور ظريف سوف يلقي كلمة في المنتدى كما يجري لقاءات متعددة مع عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية لبحث القضايا الاقليمية والدولية.