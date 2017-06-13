بات السعوديون على موعد مع أول ضريبة في حياتهم، بعدما بدأت المملكة تطبيق الضريبة الإنتقائية اعتباراً من يوم الأحد، في خطوة تستهدف من خلالها تعزيز إيراداتها التي تضررت كثيراً جراء هبوط أسعار النفط.

ولم يعتد السعوديون سابقاً، على مثل هذه الضرائب في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لكن الحكومة لجأت إليها ضمن إجراءات أخرى، في محاولة لمواجهة تضرر إيراداتها جراء هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014. وتعاني أسعار النفط الخام من هبوط حاد منذ نحو عامين، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 50 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

ويبقى النفط هو المصدر الرئيس للدخل في البلاد. وشكلت الايرادات النفطية 78 بالمائة من إيرادات الميزانية السعودية للربع الأول بـ112 مليار ريال (9ر29 مليار دولار)، فيما 22 بالمائة إيرادات غير نفطية بـ1ر32 مليار ريال (6ر8 مليار دولار). وأعلنت الرياض نهاية العام الماضي، عن موازنة 2017 بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (3ر237 مليار دولار)، وبعجز مقدر قيمته 198 مليار ريال (8ر52 مليار دولار). فيما سجلت الميزانية خلال الربع الأول من العام الجاري عجزاً بقيمة 26 مليار ريال (93ر6 مليار دولار)، أقل 71 بالمائة من الفترة المناظرة 2016، كما انه أقل كثيراً مما كان متوقعاً.