أعلن مدير عام مطارات محافظة فارس (جنوب ايران) عن عبور نحو 300 رحلة إضافية لشركة الخطوط الجوية القطرية عبر الأجواء الايرانية يومياً.

وأوضح رضا بديعي فرد، اليوم الاثنين، بأن الأجواء الايرانية باتت المنفذ الوحيد لعبور رحلات الخطوط الجوية القطرية إثر إغلاق السعودية والإمارات والبحرين ومصر أجواءها. وأشار الى أن أغلبية الرحلات القطرية تتوجه الى شمال أفريقيا وجنوب أوروبا وكانت تعبر الأجواء السعودية ومصر لذلك، حيث إنه وبعد الحظر الجوي اضطرت للعبور من الأجواء الايرانية مروراً بالعراق والأردن الى شمال أفريقيا.

وأكد بديعي فرد أن إدارة الحركة الملاحية في أجواء ايران تمضي بشكل جيد رغم الرحلات الإضافية، وذلك يعود للامكانيات التي وفرتها الاصلاحات الهيكلية المتخذة. وبحسب مسؤولي منظمة الطيران الايرانية، فان الرحلات القطرية عبر الأجواء الايرانية تلامس 1000 رحلة في الـ24 ساعة.

إلى ذلك، أطلقت قطر خطي شحن بحري جديدين إلى الموانئ العمانية بعد أن قطعت دول خليجية أخرى العلاقات مع الدوحة الأسبوع الماضي، مما أثار المخاوف بشأن إمدادات الغذاء إلى قطر المعتمدة على الواردات.

وأعلنت الشركة القطرية لإدارة الموانئ، الأحد، ان خطي النقل البحري الجديدين سيتضمنان تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً بين ميناء حمد القطري وميناءي صحار في شمال عمان وصلالة في الجنوب.

ونشرت الشركة القطرية لإدارة الموانئ تسجيلاً مصوراً على تويتر، الاثنين، لسفينة شحن قادمة من ميناء صحار.