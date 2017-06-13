قال مساعد وزير الاقتصاد والمالية للشؤون المصرفية والضمان الاجتماعي والشركات الحكومية: ان إجمالي الناتج القومي في ايران يبلغ 400 مليار دولار سنوياً، مضيفاً: ان الاقتصاد الايراني حقق 170 مليار دولار في مجال التبادل التجاري مع الخارج.

وفي تصريح له يوم الأحد، أكد حسين قضاوي ان هذه الإنجازات مقابل 10 مليارات دولار من الديون الخارجية، تشير الى توفر الفرص لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وتطلع المسؤول الايراني الى تنامي الاستثمارات الأجنبية في ايران خلال الأعوام القادمة، وبالتالي تسديد جانب من حاجات البلاد الى رؤوس الأموال وإتاحة مزيد من فرص العمل في ايران.