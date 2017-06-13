وفي تصريح أدلى به للصحفيين مساء الأحد خلال زيارة قام بها الى باكو إثر الوفاة المفاجئة لوزير الطاقة الآذربايجاني ناطق علي أوف، قال نوفاك: ان روسيا تثمن التعاون مع الدول الجارة في قطاع الطاقة. وأضاف: إننا وفي هذا السياق نسعى لإيجاد نطاق موحد للطاقة الكهربائية بين روسيا وجمهورية آذربايجان وايران بصورة مشتركة.
وأعرب نوفاك عن ارتياحه للتعاون بين روسيا وجمهورية آذربايجان في قطاع الطاقة، وقال: ان البلدين يبادران للتعاون في سياق تنفيذ التوافقات الحاصلة لتنظيم السوق النفطية بين الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وكذلك في صناعة الغاز.