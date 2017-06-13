صرح وزير الطاقة الروسي، الكساندر نوفاك، بأن بلاده وجمهورية آذربايجان والجمهورية الاسلامية الايرانية تتعاون مع بعضها بعضاً لإيجاد نطاق موحد للطاقة الكهربائية.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين مساء الأحد خلال زيارة قام بها الى باكو إثر الوفاة المفاجئة لوزير الطاقة الآذربايجاني ناطق علي أوف، قال نوفاك: ان روسيا تثمن التعاون مع الدول الجارة في قطاع الطاقة. وأضاف: إننا وفي هذا السياق نسعى لإيجاد نطاق موحد للطاقة الكهربائية بين روسيا وجمهورية آذربايجان وايران بصورة مشتركة.

وأعرب نوفاك عن ارتياحه للتعاون بين روسيا وجمهورية آذربايجان في قطاع الطاقة، وقال: ان البلدين يبادران للتعاون في سياق تنفيذ التوافقات الحاصلة لتنظيم السوق النفطية بين الدول غير الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وكذلك في صناعة الغاز.