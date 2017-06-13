أعلن مساعد وزير النفط، علي كاردر، عن إمكانية توقيع عقود نفطية جديدة حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس/ آذار 2018)، متوقعاً أن تبلغ قيمة هذه العقود مع كبريات الشركات الدولية 15 مليار دولار.

وأضاف كاردر، اليوم الاثنين، في حديث لمراسل (إرنا): ان توسيع المرحلة الـ11 من حقل بارس الجنوبي وآزادكان يأتي في الأولوية، متوقعاً توقيع عقود في هذا المجال. وتابع قائلاً: انه سيتم طرح مناقصة لتوسيع حقل آزادكان وستشارك فيها شركات دولية.

يذكر أنه وبعد دخول خطة العمل المشترك الشاملة حيز التنفيذ بادرت شركات دولية بإجراء محادثات مع ايران بغية المشاركة في صناعة النفط الايرانية وتمخضت بعض هذه المحادثات عن توقيع اتفاقيات في هذا المجال.