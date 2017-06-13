وخلال لقائه وزير المالية النمساوي هانس يورغ شلينغ في طهران يوم الأحد، قال سيف: ان إحدى النتائج للاجتماعات السابقة بين الوفود المصرفية والاقتصادية للبلدين هي توفير الأرضية لتبادل الخبرات وتدريب خبراء المصارف الايرانية، ونظراً للطاقات المتوفرة في هذا القطاع فان المتوقع هو المزيد من إعداد الأرضية المناسبة لنقل الخبرات بين الجانبين.

وأكد سيف بأن العلاقات المصرفية المناسبة تشكل الأرضية لتحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة، وقال: ان العلاقات المصرفية جيدة بين البنكين المركزيين للبلدين وكذلك العلاقات المصرفية مع البنكين النمساويين الكبيرين أي (أوبر) و(رايفايزن). وأضاف: ان النظام المصرفي في للجمهورية الاسلامية الايرانية بحاجة الى أحدث المعايير المصرفية حاصة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب. وأوضح بأن المصارف الايرانية تقوم بصورة عملانية وتدريجية بالتطبيق الكامل لهذه المعايير خاصة من حيث رعاية مبادئ الكشف ومعايير الحسابات.

من جهته، دعا وزير المالية النمساوي لتفعيل الاهداف الاقتصادية المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال هانس يورغ شلينغ خلال اللقاء: انه ينبغي من الآن فصاعداً السعي لتفعيل البرامج وان حضور مسؤولي بنكين نمساويين مرموقين ضمن الوفد هو لدراسة الظروف اللازمة للتنفيذ والتقدم بالأهداف الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأضاف: ان ايران حققت في المجالات المصرفية الكثير من النجاحات والتقدم وهو ما يحظى بأهمية فائقة بالنسبة لنا، وبناء عليه فاننا نأمل عبر استمرار مثل هذه الاجتماعات بحث ودراسة التفاصيل المتبقية.

واعتبر شلينغ تركيبة الوفد المرافق له مؤشراً لعزم النمسا للمزيد من التبادل المصرفي والاقتصادي، وقال: وانه وفي ظل توفير الأرضية من جانب البنك المركزي النمساوي بهدف تطوير وضمان التعاون المصرفي فقد انطلق التعاون التعليمي عبر مؤسسة 'Vienna Institute Joint' وهو ما حقق لغاية الآن نجاحات جيدة جداً. وأوضح بأن المنجز الآخر الدال على عزم وجدية النمسا لتطوير العلاقات الاقتصادية مع ايران هو افتتاح حساب للبنك المركزي الايراني لدى البنك المركزي النمساوي.