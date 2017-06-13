أكد وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، ان التعاون في مجال النقل والمشاريع الاستثمارية بين ايران والعراق سيشهد تطوراً كبيراً وان المشاريع قائمة والأيام القادمة ستشهد تغييرات كبيرة وجذرية في تنفيذ المشاريع في العراق، وكذلك في التعاون المثمر مع الأشقاء الايرانيين .

وقال الحمامي، في لقاء خاص مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا): (من خلال زيارتي الأخيرة الى الجمهورية الاسلامية في ايران تم عقد عدة لقاءات منها لقاء مع معالي وزير النقل الايراني، وكذلك مع السيد المهندس سعيدي كيا رئيس مؤسسة المستضعفين، وهذه المؤسسة تتألف من 13 تشكيلاً وكل تشكيل من هذه التشكيلات سيلقى الفرص العملية لتنفيذ الكثير من المشاريع في العراق). وأضاف: (ومن ضمن المشاريع التي ستنفذ هو مشروع ربط سكة حديد الشلامجة - البصرة ومد منوريل (مترو) بين مدينتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمشاركة في بناء وتشغيل ميناء الفاو الكبير، بالإضافة الى مشاريع أخرى).

وأكد وزير النقل العراقي أن (المشاريع قائمة والأيام القادمة ستشهد تغييرات كبيرة وجذرية في تنفيذ المشاريع في العراق، وكذلك في التعاون المثمر مع الأشقاء الايرانيين).

من جانب آخر، أعلن عضو الهيئة الرئاسية سكرتير غرفة التجارة بين ايران والعراق، عن تخصيص 500 مليون دولار كموازنة لتمويل مشاريع الشركات الايرانية في العراق .

وأضاف حميد حسيني، اليوم الاثنين، في تصريح لـ(إرنا): ان العراق من الأسواق الكبيرة لإيران في المنطقة، وبحاجة الى السلع والخدمات المختلفة سيما الخدمات الفنية والهندسية والتبادل الاقتصادي والثقافي، كما تتميز بالقدرة المالية الجيدة. وصرح بأن لجنة الاقتصاد المقاوم خصصت مؤخراً موازنة بمقدار 500 مليون دولار لتمويل مشاريع الشركات الايرانية في العراق.