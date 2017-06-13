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رقم الخبر: 195610 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 17:21 الاقسام: اقتصاد  
تدفق 37ر3 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية إلى إيران

تدفق 37ر3 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية إلى إيران

أعلن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، في أحدث تقرير له حول الإستثمارات العالمية في عام 2017، أن إيران استقطبت أكثر من 37ر3 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016 .

وأعلن أنه تم جلب هذا الحجم من الإستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016 بعد رفع العقوبات النووية المفروضة ضد إيران، حيث سجل نمواً بنسبة 64% مقارنة مع عام 2015، حيث بلغت قيمتها 50ر2 مليار دولار، مفيدة بأنه في عام 2015 احتلت إيران المركز الثاني في قائمة جلب المستثمرين الأجانب .

وأسس الأونكتاد كهيئة حكومية دائمة في عام 1964، وهو الهيئة الرئيسية التابعة لجهاز الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة في مجال التجارة والتنمية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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