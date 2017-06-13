حصل المدير التنفيذي ورئيس الهيئة الرئيسة لشركة (ايران اير) للطيران، فرهاد برورش، على عضوية لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي للنقل الجوي (ياتا).

وخلال الإجتماع الـ73 للجمعية العامة للإتحاد الدولي، تم إنتخاب (ايران اير) للطيران كواحدة من أعضاء الإتحاد. واختير برورش للمرة الأولى بعد إنتصار الثورة الإسلامية في إيران كأحد أعضاء اللجنة خلال إجتماع هذا العام وضمن مراسم إنتخاب أعضاء لجنة التحكيم للإتحاد الدولي للنقل الجوي .

وبحسب إعلان شركة (ايران اير)، فان هذا الإنتخاب من شأنه أن يطلع إيران على أحدث التطورات المحترفة في الصناعة الجوية وأن يوفر الأرضيات لتعزيز تواجد شركات الطيران الإيرانية في الأسواق الدولية.