وصلت قوات لواء "فاطميون" التي ترافق الجيش السوري في عمليته العسكرية في البادية السورية، الى الحدود العراقية السورية برفقة قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني.

وأفادت وكالة تسنيم للانباء ان قوات لواء "فاطميون" الافغانية بدأت تحركها بإتجاه الحدود العراقية السورية وذلك مواصلة لعملياتها التي بدأها الشهر الماضي برفقة الجيش السوري وقوى المقاومة.

وتمكنت قوات لواء "فاطميون" وحلفاؤها في المقاومة والجيش السوري منذ يومين من الوصول الى الحدود العراقية السورية محطمين بذلك الخطوط الامريكية التي كانت تحاول فرضها عبر الغارات الجوية.

ولدى سوريا والعراق اكثر من 600 كيلومتر حدودا مشتركة كان يسيطر تنظيم داعش الارهابي قبل بدء عمليات تحرير الموصل على اكثر من400 كيلومتر منها والتي تعتبر برمتها منطقة صحراوية.

ويعتبر التقدم نحو الحدود السورية العراقية من الناحية الميدانية طردا لداعش من القسم الشرقي لمحافظة الموصل، وسيتم عبر هذه الخطوة قطع طريق امداد عناصر داعش الارهابي مع الاراضي السورية.