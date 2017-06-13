تصدّر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد بحصولهم على 32,32% من الأصوات يليهم اليمين بـ21،56%، بحسب النتائج النهائية الرسمية.

وأظهرت النتائج التي نشرتها وزارة الداخلية فجر الاثنين أن حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحلفاءه الوسطيين في "الحركة الديمقراطية" تصدروا الدورة الأولى بحصولهم على 32,32% من الأصوات.

وحل ثانيا اليمين بحصوله على 21,56% من الأصوات، متقدما بفارق كبير على حزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف الذي نال 13,20% من الأصوات.

والخاسر الاكبر في الانتخابات هو الحزب الاشتراكي وحلفاؤه الذين نالوا 9,51% من الأصوات، في هزيمة مدوية بالمقارنة مع الانتخابات السابقة في 2012 والتي منحت الحزب يومها الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية.

وبلغت نسبة الامتناع عن التصويت 51,29% وهو مستوى قياسي.

وقالت مؤسسات قياس الرأي العام إن ماكرون في طريقه للفوز بما يصل إلى ثلاثة أرباع مقاعد الجمعية الوطنية في الجولة الثانية من الانتخابات المقررة يوم 18 يونيو حزيران بعد أن اختار 28 بالمئة من الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى يوم الأحد حزبه (الجمهورية إلى الأمام).

وستمثل هذه أكبر أغلبية تتحقق في فرنسا منذ عشرات السنين ولن تترك فعليا سوى الحركة النقابية القوية عقبة محتملة في طريق الإصلاحات المواتية لقطاع الأعمال التي وعد المصرفي السابق ماكرون بتنفيذها في محاولة لدعم النمو وزيادة فرص العمل.

وتراجعت تكلفة الاقتراض في فرنسا يوم الاثنين مما ضيق الفجوة بين سعر الفائدة الفرنسي والسعر القياسي الألماني.

ولكن نسبة أقل من 47 بالمئة من الناخبين فقط شاركت في الجولة الأولى - وهو أقل مستوى مشاركة في انتخابات تشريعية في الجمهورية الخامسة التي بدأت قبل 60 عاما.

وحتى ثلاث سنوات مضت كان ماكرون شخصية مغمورة على الصعيد السياسي. والآن يرأس ماكرون حزبا ناشئا ولكن حجم نجاحه المرجح الذي الذي ظهرت دلائله يوم الأحد جعل معارضيه يتوقعون خطرا على الديمقراطية.