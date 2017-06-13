يمثل رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف أمام لجنة تحقق في الفساد بسبب اتهامات موجهة لعائلته، بحسب ما أفاد وزير الأحد.

ويتهم نواز شريف وأولاده بالفساد في قضية يجري التحقيق فيها هيمنت على باكستان وهددت بإطاحة رئيس الوزراء بعد تسريبات بالفساد والتهرب الضريبي.

وصرحت وزيرة الإعلام مريم أورانغزيب لتلفزيون "جيو" أن "الحكومة تسلمت رسالة من فريق التحقيق المشترك تأمر (رئيس الوزراء) بالمثول أمام لجنة، وسيظهر شريف أمامها".

والرسالة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من اللجنة المشتركة وتطلب من شريف المثول أمام اللجنة يوم الخميس 15 حزيران/يونيو.

وفي نيسان/ابريل أمرت محكمة باكستان العليا بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مؤلفة من مسؤولين مكافحة الفساد إضافة الى عناصر من أجهزة الاستخبارات والاستخبارات العسكرية للتحقيق في مزاعم وإصدار تقرير خلال 60 يوما.

ووجهت اصابع الاتهام الى ثلاثة من أولاد شريف الأربعة، هم مريم التي يعتقد أنها ستخلفه، وابناه حسن وحسين اللذان يملكان عقارات في لندن عبر شركات خارج البلاد.

ولب القضية هو شرعية الاموال التي تستخدمها عائلة شريف لشراء عقارات فخمة في لندن عبر هذه الشركات.

وتصر الحكومة الباكستانية على أن شريف جمع هذه الاموال بطريقة قانونية عن طريق أعمال يملكها في باكستان والخليج الفارسي.