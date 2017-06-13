هبوط طائرة في سيدني بعد عطل في المحرك اضطرت طائرة تابعة لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز متجهة إلى شنغهاي للعودة إلى مطار سيدني بعد أن واجهت موقفا طارئا أثناء تحليقها في الجو يتعلق بمشكلة في محرك خلال الليل.