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|رقم الخبر: 195604
|تاريخ النشر: حزيران 12, 2017
|الوقت: 16:59
|الاقسام: دوليات
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هبوط طائرة في سيدني بعد عطل في المحرك
اضطرت طائرة تابعة لشركة تشاينا إيسترن إيرلاينز متجهة إلى شنغهاي للعودة إلى مطار سيدني بعد أن واجهت موقفا طارئا أثناء تحليقها في الجو يتعلق بمشكلة في محرك خلال الليل.
وقالت الشركة إن الطائرة التي قالت وسائل الإعلام الاسترالية إنها من طراز ايرباص أيه330 هبطت بسلام ولم تقع إصابات. وأضافت أن "الطاقم لاحظ الوضع غير الطبيعي للمحرك الأيسر وقرر العودة إلى مطار سيدني على الفور. كل الركاب وأفراد الطاقم هبطوا بسلام".
وقال مكتب سلامة وسائل النقل بأستراليا إنه يجري تحقيقا في الحادث.
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