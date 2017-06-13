شهدت مدينة قوبيانج الصينية بمقاطعة قويتشو، يوم الإثنين موجة من الطقس السيء وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة ضربت المدينة ، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت الصور قوات الدفاع المدني الصينية محاولة فتح بالوعات الشوارع، لتخفيف من تراكم المياة بعد غمر المياة للعديد من السيارات.

ولم تبلغ السلطات الصينية عن أي حصيلة لوفيات أو مصابين حتى الآن، وتعمل الشركة في العثور على أي ضحايا جرّاء الفيضانات التي جاءت شديدة هذه المرة.