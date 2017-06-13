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رقم الخبر: 195603 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 16:58 الاقسام: دوليات  
فيضانات عارمة تضرب مقاطعة قويتشو بالصين

فيضانات عارمة تضرب مقاطعة قويتشو بالصين

شهدت مدينة قوبيانج الصينية بمقاطعة قويتشو، يوم الإثنين موجة من الطقس السيء وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة ضربت المدينة ، بحسب صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء.

وأوضحت الصور قوات الدفاع المدني الصينية محاولة فتح بالوعات الشوارع، لتخفيف من تراكم المياة بعد غمر المياة للعديد من السيارات.

ولم تبلغ السلطات الصينية عن أي حصيلة لوفيات أو مصابين حتى الآن، وتعمل الشركة في العثور على أي ضحايا جرّاء الفيضانات التي جاءت شديدة هذه المرة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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