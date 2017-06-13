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رقم الخبر: 195602 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 16:58 الاقسام: دوليات  
سيئول تقرّ بوجود خلاف تاريخي مع طوكيو

سيئول تقرّ بوجود خلاف تاريخي مع طوكيو

نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن عنه القول يوم الاثنين: إن قضايا تاريخية تعوق العلاقات مع اليابان في إشارة على ما يبدو إلى كوريات أجبرن على العمل في بيوت دعارة في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال المكتب الرئاسي في إفادة صحفية إن مون ذكر خلال اجتماع مع توشيهيرو نيكاي الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر الحاكم باليايان أن القضايا التاريخية تحتاج لوقت لحلها وطالب طوكيو بالتعاون والتفهم من أجل عودة الامور الى مجراها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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