سيئول تقرّ بوجود خلاف تاريخي مع طوكيو نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن عنه القول يوم الاثنين: إن قضايا تاريخية تعوق العلاقات مع اليابان في إشارة على ما يبدو إلى كوريات أجبرن على العمل في بيوت دعارة في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.