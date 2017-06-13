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رقم الخبر: 195601 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: دوليات  
القوات الهندية تقتل 5 مدنيين في كشمير

القوات الهندية تقتل 5 مدنيين في كشمير

أعلنت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني يوم الاثنين، مقتل مدنيين 2 وإصابة 3 آخرين بجروح، وذلك جراء قيام القوات الهندية بإطلاق النار على طول خط المراقبة في إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين.

وقالت الإدارة في بيان لها نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن القوات الهندية قامت بإطلاق النار في قطاعي "جندروت" و"هوت سبرينج" على طول خط المراقبة بالإقليم المتنازع عليه، مشيرة إلى أن الجيش الباكستاني رد بإطلاق النار.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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