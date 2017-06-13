قدم المتحدث باسم الخارجية، بهرام قاسمي، المواساة لأسر ضحايا الاعمال الارهابية الاخيرة في طهران، داعيا العالم لمكافحة ظاهرة الارهاب البغيضة.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي، الاثنين، قدم قاسمي المواساة لأسر الضحايا وثمن تعاطف مسؤولي مختلف دول العالم مع ايران بهذا الصدد وقال: لقد استشهد أناس أبرياء في شهر رمضان المبارك ولابد من البحث من جديد في قضية الارهاب وندعو العالم لمكافحة هذه الظاهرة البغيضة.

واعتبر الاعمال الارهابية الاخيرة في طهران بانها خطوة غير ناضجة ولا قيمة لها من الناحية العسكرية وانها نفذت فقط لإثارة الرعب والهلع والاستغلال السياسي.

واضاف: انني ارى هنا لزاما تثمين وتقدير مختلف الشخصيات في العالم ورؤساء الجمهورية ووزراء الخارجية وسائر الوزراء والمؤسسات خاصة بابا الفاتيكان والامين العام للامم المتحدة وعدد كبير من رؤساء الجمهورية الذين عبروا عن المواساة هاتفيا او خطيا مع الحكومة والشعب الايراني وأسر الضحايا.

واوضح بان اكثر من 80 دولة في العالم بعثوا لغاية الان برقيات في مختلف المستويات للمسؤولين الايرانيين والحكومة والشعب الايراني ما يشير الى ان المجتمع العالمي مازال لحسن الحظ يحتفظ بحساسيته تجاه مثل هذه الاحداث الاليمة والمقيتة التي تقع للأسف في مختلف مناطق العالم.

وردا على سؤال حول موقف ايران تجاه الازمة بين قطر وبعض الدول العربية الأخرى في منطقة الخليج الفارسي، اشار الى ان هذه الازمة هي من افرازات اجتماع الرياض الخاطئ، داعيا الدول المعنية الى اعتماد الحوار وضبط النفس لتسوية الخلافات فيما بينها.

وقال: انه مثلما قلنا سابقا فان اجتماع الرياض الذي لم يكن في محله الصحيح وعقد في اطار خاطئ، قد تكون له تداعيات سلبية بسبب تدخلات الآخرين في شؤون دول المنطقة ولقد حدث هذا الامر بالفعل وشهدنا وقائع مؤسفة في العلاقات بين دول الجوار الجنوبي لنا.

واضاف: نظرا للظروف التي تمر بها المنطقة وما تواجهه من تحديات، فاننا نعتقد ان هذه الدول كان بإمكانها أن تسلك مسارا ايجابيا وشاملا يتمثل في اعتماد الحوار لتسوية الازمة وبذل الجهود لإرساء أسس الهدوء والاستقرار في المنطقة، ونحن ندعوها للحوار وضبط النفس.

وأشار قاسمي الى أن الخارجية الايرانية تجري تقييما للتصريحات السعودية السخيفة قبل هجمات طهران الارهابية، وعلاقتها بالهجمات الارهابية، وستتخذ الإجراءات المناسبة بعد انتهاء التحقيقات.

وردا على سؤال حول موضوع الإتفاق الإقليمي المشابه للإتفاق النووي بين إيران والدول (5+1)، قال قاسمي: الاتفاق بيننا وبين الدول (5+1) كان بسبب موضوع خلافي احتاج الى هذا الإتفاق، أما القضايا بيننا وبين الدول الإقليمية فهي شيء آخر وتحتاج إلى وسائل أخرى وخاصة لحلها.

* ايران تدعم سيادة العراق ووحدة اراضيه

وفي معرض رده على الاستفتاء المزمع إجراؤه في أقليم كردستان العراق، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي: يتعين الأخذ بنظر الاعتبار عدة مبادئ أساسية سيما السيادة الوطنية للعراق ووحدة اراضيه ودستور العراق الذي ينص على استقرار وديمقراطية العراق وانه بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب.

واضاف قاسمي: إن اثارة مثل هذه المواضيع في المرحلة الحالية، ليس عملا مدروسا وبامكانه ان يؤدي الى تداعيات سيئة حول سيادة العراق ووحدة اراضيه، وان موقفنا واضح بهذا الشان.

وصرح المتحدث باسم الخارجية بان ايران ترتبط بعلاقات طيبة ومنذ القدم مع جميع الطوائف العراقية وتدعو الجميع الى التعايش السلمي في اطار العراق الموحد والعمل على اقرار الأمن والتطور في العراق.

وحول استخدام وزير الخارجية الاميركي ركس تيلرسون عبارة مزيفة بدلا عن الخليج الفارسي قال: انني انصحه بأن يطالع الى جانب دراساته النفطية، تاريخ وجغرافيا العالم ايضا.

واضاف: إن السيد تيلرسون هو من المدراء النفطيين وله خبرة في هذا المجال وما نعرفه عن السياسيين الاميركيين فانهم يعرفون بأن عبارة الخليج الفارسي هي عبارة محددة وقديمة ولربما يكون (تيلرسون) قد أخطأ.

وقال: إن هذه رؤية متفائلة ولكن من منظار رؤية غير متفائلة فان السيد تيلرسون لا يعرف التاريخ والجغرافيا لذا انصحه بان يبادر الى جانب دراساته النفطية ان يطالع التاريخ والجغرافيا ايضا.

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية: إن لم تتوفر الفرصة للعودة الى الماضي القديم فبإمكانه مراجعة القرون الاخيرة او وثائق وزارة الخارجية الاميركية ومكتبة الكونغرس والمتاحف الاوروبية ومركز الوثائق والارشيفات للدول الاوروبية.

واضاف: إن هذه الوثائق والخرائط المطبوعة قبل قرون، مسجل عليها عبارة الخليج الفارسي لذا ليس من الصعوبة بمكان ان يطالع هذه الوثائق ليتعرف اكثر على الحقائق التاريخية.

وتابع قائلاً: انني اعتقد انه ليس بالإمكان شراء وتغيير التاريخ والجغرافيا والثقافة والحضارة بالدولار والنفط ولا يمكن عبر البيع والشراء جعل شعب غير مثقف مثقفا او بالعكس.

واكد بان الشعب الايراني حساس لهذه المسألة ولابد من ذكر اسم الخليج الفارسي بصورة كاملة ودقيقة.

وحول عضوية ايران الدائمة في منظمة شنغهاي للتعاون قال قاسمي: إن وزير الخارجية إلتقى معظم المسؤولين الحاضرين في الاجتماع وكانت لقاءات بناءة وايجابية وكانت هنالك حاجة للبحث في القضايا الاقليمية والثنائية مع الحكومة الكازاخية كدولة صديقة.

واشار الى عضوية ايران في المنظمة بصفة مراقب واضاف: إن موضوع العضوية الدائمة يمضي في مساره المحدد له وهو طويل ومعقد جدا، اذ ان هنالك اكثر من 30 وثيقة ونظام تأسيسي ينبغي وفقا لضوابطنا دراستها والمصادقة عليها.

* قاسمي: اجتماع آستانة حول سوريا سيعقد في غضون الايام القادمة

وفي معرض رده على سؤال حول آليات اجتماع آستانة لحل الأزمة في سوريا، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي: إن اجتماع خبراء أستانة سيعقد في الايام القادمة بحضور ايران وتركيا وروسيا، ومن ثم سيعقد اجتماع أستانة 5 فيما لو حصل تفاهم في هذا الاجتماع.

واشار قاسمي الى زيارة ظريف الى تركيا والمحادثات المكثفة التي اجراها مع المسؤولين الاتراك والتفاهم الحاصل، وقال: اننا في موقع أفضل وبإمكاننا إقرار التعاون البنّاء.

وردا على سؤال آخر حول دعم اميركا لبعض تيارات المعارضة في سورية وهجماتها على القوات السورية والحليفة لها قال قاسمي: إن قضية سوريا قضية معقدة ويتواجد فيها الكثير من اللاعبين، وما يحدث للأسف ان الحكومة الاميركية وحلفاءها في سوريا يسعون بعض الاحيان لتوفير الزمن للارهابيين وتغيير المعادلة حينما يصبح الارهابيون في وضع حرج.

واضاف: إن اجراءات الاميركيين في سوريا كانت على الدوام مترافقة مع الريبة والشكوك، ومع ذلك ان ارادوا دولة مستقلة تكافح الارهابيين فانه عليهم اعادة النظر في سلوكياتهم وان يتخلوا عن اجراءاتهم هذه وان يسمحوا للجيش والحكومة السورية العمل على اعادة الامن والاستقرار والدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة اراضي بلادهم.

* النّاتو العربي

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن محاولة البعض لإنشاء تحالفات شبيهة بتحالفات كالناتو في المنطقة بعيدة عن الواقع بعض الشيء، لأن ظروف المنطقة تختلف هنا بشكل كبير عن ظروف تشكيل الناتو ويمكن القول: إن التحالف الّذي قررت السعودية تشكيله في مؤتمر الرياض ظهرت نتائجه بشكل سلبي عليها في وقت قصير للغاية.

* الحظر الأمريكي الجديد

وحول مشروع الحظر الامريكي الجديد ضد ايران، قال قاسمي: إن لغة الحظر أصبحت لغة باهتة ولا قيمة لها اليوم ولا تفضي الى أيّة نتيجة وأضاف: مشروع الحظر الأمريكي يشير الى سوء النية لدى الإدارة الأمريكية، وندعوها الى عدم الوقوع في الخطأ مجددا، نحن نتابع هذا الأمر في لجنة المراقبة على الاتفاق النووي، ولغة الحظر لن تأتي بالنفع على أمريكا مطلقا.

* ايرادات العملة الأجنبية

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية أن محادثات جرت مع عمان والصين بشأن انتقال الإعتمادات الايرانية من العملة الصعبة الى الداخل الايراني وقال: الأمور في خواتيمها ووصلنا الى النتائج المطلوبة في هذا المجال.

* الشأن الأفغاني

وختم قاسمي مؤتمره الصحفي متطرقا الى الشأن الأفغاني، وقال: إن هناك متربصين بالشعب الأفغاني لا يريدون له الاستقرار والسلام وأضاف: ايران تدعو كافة الأحزاب الأفغانية الى حل مشاكلها عبر التوصل الى اتفاق وطني، يُبعِد اليد الاجنبية عن التدخل في شؤونها الداخلية. ايران ترغب برؤية أفغانستان موحدة ومستقرة.