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رقم الخبر: 195599 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 16:17 الاقسام: دوليات  
حث الجيش الفنزويلي على التمرد

حث الجيش الفنزويلي على التمرد

دعا قيادي في المعارضة الفنزويلية الجيش إلى التمرد على الرئيس نيكولاس مادورو، في خضم أزمة سياسية طاحنة تشهدها البلاد.

وقال ليوبولدو لوبيز في شريط فيديو نشرته شبكات التواصل "لديكم حق وواجب بأن تتمردوا على أوامر تهدف إلى قمع الشعب الفنزويلي، وأن تتمردوا لتنفيذ الدستور"، وفق ما أوردت "فرانس برس" الاثنين.

وأضاف لوبيز مؤسس حزب "الإرادة الشعبية" المعارض "منذ أكثر من ثلاث سنوات وأنا سجين داخل وحدة عسكرية. لقد تحدثت إلى العديد من العسكريين. استطيع أن أقول لكم إن الجيش أيضا يريد تغييرا".

وتعيش فنزويلا الغنية بالنفط أزمة سياسية متفاقمة منذ عدة أشهر، تحولت إلى مصادمات شبه يومية أسفرت عن سقوط 66 قتيلا منذ أبريل الماضي.

ويطالبون المحتجون بإجراء انتخابات عامة واستقالة الرئيس مادورو الذي تنتهي ولايته في يناير 2019.

واقترح مادورو مشروع تعديل للدستور رفضته المعارضة معتبرة أن ما يقوم به مناورة للبقاء في الحكم.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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