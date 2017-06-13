وصف وزير الشباب والرياضة العراقي عبدالحسين عبطان، التعاون في مجال الشباب والرياضة بين العراق والجمهورية الاسلامية في ايران بانه كبير جدا، وقال ان المنتخب الايراني لكرة القدم سيخوض مباراة ودية مع نظيره العراقي علي ملعب كربلاء المقدسة .

واضاف: وجهنا الدعوة للمنتخب الايراني لكرة القدم لخوض مباراة ودية مع المنتخب العراقي وأبدوا الاخوة في الاتحاد الايراني لكرة القدم الدعوة للحضور الي العراق واجراء المباراة، ونحن ننتظر منهم تحديد الموعد فقط كي تكون المباراة علي ملعب كربلاء المقدسة انشاء الله وفي القريب العاجل .

التعاون في المجال الرياضي بين العراق والجمهورية الاسلامية في ايران كبير جدا، وكان لنا لقاء مع معالي وزير الشباب والرياضة الايراني ومع الاخوة في اللجنة الاولمبية الايرانية وكذلك مع الاخوة في اتحاد كرة القدم والاخوة في اتحاد رفع الاثقال في ايران .

كان من المقرر ان يعقد اجتماعا يضم جميع الاتحادات الرياضية العراقية واللجنة الاولمبية العراقية مع الطرف الايراني، لكن يظهر ان هذه اللقاءات تاخرت بسبب الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية، وستعقد في القريب العاجل انشاء الله .

العراق سيفتتح هذا العام 3 ملاعب رياضية كبيرة في النجف والعمارة وبغداد، العراق يسعي لرفع الحظر الدولي علي ملاعبه وبشكل كامل ولكل الالعاب والمباريات .

الان مطلوب منا ان نلعب عدة مباريات دولية في العراق لاقناع الفيفا بقابلية وقدرة العراق علي التنظيم والادارة، وهذا ما اتوقع حصوله في القريب العاجل .