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رقم الخبر: 195589 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 14:41 الاقسام: رياضة  
الكندي سترول يتألق في سباق جائزة كندا الكبرى

الكندي سترول يتألق في سباق جائزة كندا الكبرى

رد لانس سترول بقوة على منتقدي أدائه وحصد أولى نقاطه على الإطلاق في بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، أمام جماهير بلاده في سباق جائزة كندا الكبرى الأحد.

واحتل سترول (18 عاما) سائق وليامز، المركز التاسع ليصبح أول كندي لا يحمل اسمه فلينيف، يفوز بنقاط في سباق جائزة كبرى، كما أنه ثاني أصغر سائق في فورمولا 1 يحصد النقاط على الإطلاق.

وسيبقى السائق الشاب يتذكر طويلا ما حدث، إذ نشأ في مونتريال وتابع السباقات في حلبة جيل فلينيف، بينما كان يحلم بأن يشارك هناك في سباق في يوم ما.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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