المنتخب النيوزيلندي بقيادة مدربه الشاب يسعى لتفجير المفاجآت، رغم أنه صاحب أدنى تصنيف بين جميع المنتخبات الثمانية، المشاركة في النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات.

وقال أنتوني هودسون، المدير الفني للمنتخب النيوزيلندي، إن فريقه يمتلك المقومات التي يحتاجها أي فريق لتفجير بعض المفاجآت، وتوجيه بعض الصدمات للمنافسين في هذه البطولة.

ويستعد هودسون "36 عامًا"، نجل ألان هودسون، نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي سابقًا، إلى ترك بصمة في تاريخ البطولة، حيث سيكون أصغر مدرب يشارك فيها على مدار تاريخها حتى الآن.