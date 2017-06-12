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رقم الخبر: 195588 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:59 الاقسام: رياضة  
مدرب نيوزيلندا يعد بتفجير المفاجآت في كأس القارات

مدرب نيوزيلندا يعد بتفجير المفاجآت في كأس القارات

المنتخب النيوزيلندي بقيادة مدربه الشاب يسعى لتفجير المفاجآت، رغم أنه صاحب أدنى تصنيف بين جميع المنتخبات الثمانية، المشاركة في النسخة العاشرة من بطولة كأس القارات.

وقال أنتوني هودسون، المدير الفني للمنتخب النيوزيلندي، إن فريقه يمتلك المقومات التي يحتاجها أي فريق لتفجير بعض المفاجآت، وتوجيه بعض الصدمات للمنافسين في هذه البطولة.

ويستعد هودسون "36 عامًا"، نجل ألان هودسون، نجم خط وسط تشيلسي الإنجليزي سابقًا، إلى ترك بصمة في تاريخ البطولة، حيث سيكون أصغر مدرب يشارك فيها على مدار تاريخها حتى الآن.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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