توج لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال الأحد ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، للمرة العاشرة في تاريخه.

وحقق "الماتادور" هذا الإنجاز بعدما تغلب على السويسري ستانيلاس فافرينكا، بثلاث مجموعات نظيفة، بواقع 2-6 و3-6 و1-6 في مباراة الدور النهائي، التي استمرت ساعتين و6 دقائق.

ودانت السيطرة الكاملة لنادال على مجريات اللقاء، فيما غاب التوفيق عن فافرينكا الذي أقصى أمس المصنف الأول عالميًا، آندي موراي، بعد مباراة ماراثونية استمرت لأكثر من 4 ساعات ونصف، بواقع 7-6 (8-6) و3-6 و7-5 و6-7 (3-7) و1-6.

وبذلك، أصبح رافا أول لاعب في التاريخ يتوج بلقب إحدى البطولات الكبرى (جراند سلام) عشر مرات، حيث رفع كأس رولان جاروس في نسخ: 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2011 و2012 و2013 و2014 و2017.

من جهة أخرى فاز الزوجي المؤلف من الأمريكية بيثاني ماتيك ساندز، والتشيكية لوسي سفاروفا بلقبهما الثالث على التوالي في منافسات زوجي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى، بعد التتويج باللقب في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس الأحد.

ففي المباراة النهائية لثاني البطولات الأربع الكبرى هذا العام، فازت ماتيك ساندز وسفاروفا على الزوجي المكون من الأستراليتين آشلي بارتي وكيسي ديلاكوا بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-2 و6-1.

وتحتاج ماتيك ساندز وسفاروفا، متصدرتا التصنيف العالمي والفائزتان بلقب الزوجي في بطولتي أمريكا المفتوحة 2016، وأستراليا المفتوحة في وقت سابق هذا العام، إلى لقب واحد لإكمال التتويج بجميع البطولات الأربع الكبرى سويا.