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رقم الخبر: 195586 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:57 الاقسام: رياضة  
جيش إعلامي يرافق بعثة اليابان قبل مواجهة العراق

جيش إعلامي يرافق بعثة اليابان قبل مواجهة العراق

وصل المنتخب الياباني إلى إيران في وقت مبكر من يوم الاحد استعدادا لمواجهة نظيره العراقي اليوم الثلاثاء، يرافقه 100 إعلامي يمثلون مؤسسات يابانية إعلامية مختلفة.

وقال المدير الاداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، في تصريحات خاصة إن المنتخب الياباني وصل إلى طهران برفقة كم كبير من الإعلاميين، لدعمه في مباراة اليوم المرتقبة، حيث إن المباريات المتبقية في المجموعة حاسمة، لتقارب المنتخبات الثلاثة الأولى، اليابان وأستراليا والسعودية.

واشار إلى أن المؤتمرين الفني والصحفي للمباراة، عقدا الإثنين، في القاعة الكبرى لمدينة باس، الذي سيحتضن ملعبها اللقاء، حيث تم تثبيت ألوان الفريقين والأمور الإدارية الأخرى الخاصة بالمباراة.

وأوضح أن لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سمت طاقما صينيا لقيادة المباراة مؤلفا من مينج فو للساحة، ويساعده يمينج هوو، وديكسين ونج، إضافة إلى الحكم الرابع هاوي يونج.

يذكر أن الحكم الصيني مينج فو، أدار مباراة السعودية وتايلاند، بالتصفيات المونديالية العام الماضي، وتسبب في جدل كبير عندما احتسب ركلة جزاء للسعودية في الدقيقة (84).

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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