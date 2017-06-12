وتغلب المنتخب الإسباني 2 / 1 على مضيفه منتخب مقدونيا، فيما فاز منتخب إيطاليا 5 / صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوزا كبيرا لمنتخب ألبانيا على مضيفه منتخب الكيان الصهيوني بثلاثية نظيفة.

واحتفظ منتخب إسبانيا، بطل العالم عام 2010، بصدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب إيطاليا، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما ارتقى منتخب ألبانيا للمركز الثالث، متفوقا بفارق الأهداف على الكيان الصهيوني، الذي تراجع للمركز الرابع، وحل منتخب مقدونيا في المركز الخامس برصيد 3 نقاط، وقبع منتخب ليشتنشتاين في قاع الترتيب بلا نقاط.

وافتتح ديفيد سيلفا التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف زميله دييجو كوستا الهدف الثاني في الدقيقة 27، قبل أن يشعل المنتخب المقدوني شموع الإثارة في المباراة بعدما قلص لاعبه ستيفان ريستوفسكي الفارق بتسجيله هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66، غير أن خبرة المنتخب الإسباني حسمت الموقف لصالحه في النهاية، ليحصل على 3 نقاط ثمينة.

من جانبه، لم يواجه منتخب إيطاليا، الفائز بكأس العالم أعوام 1934 و1938 و1982 و2006، أدنى صعوبة في التغلب 5 / صفر على ضيفه منتخب ليشتنشتاين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيطالي بهدف نظيف أحرزه لورينزو إنسيني في الدقيقة 35، وفي الشوط الثاني، استغل منتخب إيطاليا حالة الانهيار التي طغت على أداء لاعبي ليشتنشتاين ليسجل 4 أهداف أخرى عن طريق أندريا بيلوتي وإيدير وفيدريكو بيرنارديسكي ومانولو جابياديني في الدقائق 53 و74 و83 و90.

ووضع منتخب ألبانيا حدا لسلسلة هزائمه التي استمرت طوال المباريات الثلاث الماضية، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه منتخب الكيان الصهيوني.

وأحرز أرماندو ساديكو الهدفين الأول والثاني لألبانيا في الدقيقتين 22 و44، قبل أن يضيف ليديان ميموشاي الهدف الثالث للضيوف في الدقيقة 71.

وفيما يلي نتائج المباريات الاخرى التي جرت مساء الاحد:

فنلندا 1 – اوكرانيا 2

مولدوفا 2 – جورجيا 2

ايرلندا 1 – النمسا 1

ايسلندا 1 – كرواتيا صفر

صربيا 1 – ويلز 1

كوسوفو 1 – تركيا 4