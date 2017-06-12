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رقم الخبر: 195582 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: رياضة  
معاقبة ساينز بالتأخير 3 مراكز عند الانطلاق بسباق باكو للفورمولا 1

معاقبة ساينز بالتأخير 3 مراكز عند الانطلاق بسباق باكو للفورمولا 1

عوقب كارلوس ساينز، سائق تورو روسو بتأخيره 3 مراكز عند الانطلاق في سباق جائزة أذربيجان الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات، بداعي تسببه في اصطدام خلال سباق كندا الأحد.

اعتبر المشرفون، أن السائق الإسباني تصرف بشكل خطير تسبب في اصطدام مع رومان جروجان سائق هاس قبل أن يصطدم بفيليبي ماسا سائق وليامز ليخرج السائق البرازيلي من السباق، وتقبل ساينز أنه ارتكب خطأ وتقدم بالاعتذار لباقي السائقين.

وكتب ساينز على حسابه في "تويتر": "أتقدم بالاعتذار إلى جروجان وماسا. لم أتمكن من رؤية رومان على الإطلاق.. وسعيد بأننا كلنا على ما يرام".

ورغم قرار المشرفين بأن ساينز لم يتعمد ارتكاب هذا الخطأ فإنه تعرض للعقوبة بسبب "الإهمال والتصرف بشكل خطير" خاصة أنه لم يكن قريبا من أي سيارة وكان يمكنه التحرك بأمان أكبر.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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