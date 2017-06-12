رمضان : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا ضيفكم الراحل، وزائركم المؤقت، وناصحكم الأمين، أنا ركن من أركان الإسلام، وقبس من نور الإيمان...

الناس : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكَ، ما اسمك أيها الضيف الزائر ؟

رمضان : اسمي رمضان، ابن الزمان، وحفيد الأيام، وأخو شعبان .

الناس : من أين أتيت؟ واين تسكن؟

رمضان : أتيت من عند الرحمن، الذي خلق الإنسان، وعلمه البيان، اسكن في قلوب المؤمنين، وفي ديار المتقين،

الناس: ماهي مهنتك التي تمارسها في ديار الإسلام؟

رمضان: مهنتي هي الزراعة والصناعة والطب والتعليم.

أما الزراعة: فإنني أغرس الإيمان في القلوب، وأزرع المحبة في النفوس، وابذر الأخلاق في الطباع، واسقيها بماء الطهر والإخلاص، وأغذيها بشهد الفضيلة.

واما الصناعة: إنني أصنع الأجسام القوية، والنفوس الأبية، والأرواح الزكية، وأصل ما تقطع بين الناس من أوصال، وأجمع ما تفرق من أشتات، وأصهر الجميع في بوتقة العدل والمساواة،ف أنتج الأبطال الأقوياء، والرجال الأشداء على الأعداء الرحماء فيما بينهم .

واما التجارة : تجارتي لن تبور، فأنا أعطي الحسنات وأمحو السيئات، فمن تعامل معي .. ربح الجنة وفاز بالحياة، ومن تنكر لي وغش .. خسر البركة والخيرات .. وحبطت أعماله، وكان من أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فماربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.

واما طبي: إنني أداوي الأجسام السقيمة، والنفوس المريضة، والعقول التائهة .. فأبعد عنها كل ضعف وشح وشرك، وأطهرها من أدران المادة ومن جراثيم الفساد والضلال .

وادويتي : أدويتي هي الصيام والقيام وذكر الديان والعمل على طاعة الرحمن .

وتعليمي: أعلمهم أن يسلكوا طريق الرشاد، وأعودهم الجود والإحسان والرحمة والتسامح والأمانة والوفاء والصدق والصبر والتعاون والإخلاص .

الناس : لقد عرفنا الكثير من مزاياك وازداد شوقنا إلى حديثك المفيد، وكلامك الرشيد، فهل لنا أن تزيدنا من علمك وتعرفنا على مزيد من فوائدك؟

رمضان : نعم، أنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنا شهر التوبة والغفران، أنا في ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم،أنا الذي رافقت آباءكم المسلمين في معارك بدر واليرموك وحطين .. فأعطيتهم القوة والعزيمة وعلمتهم الصبر والثبات فكان النصر حليفهم والخذلان حليف عدوهم .

الناس : الآن وقد عرفناك جيدا وتذكرنا فضلك منذ القديم، أنت الذي تزورنا في كل عام وتأتينا بالخير والبركات من خزائن الأرض والسماوات فأهلا بك وبمعانيك الخيرة ونفحاتك العطرة.