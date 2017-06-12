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رقم الخبر: 195578 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: ثقافة وفن  
مجيدي يضع اللمسات الاخيرة على أحدث أعماله

مجيدي يضع اللمسات الاخيرة على أحدث أعماله

من المقرر ان يتوجه طاقم الفيلم السينمائي الايراني «خلف الغيوم» للمخرج الايراني القدير مجيد مجيدي الى الهند قريباً لانهاء المراحل الفنية المتبقية منها وضع الموسيقى الذي سيقوم به الموسيقار الشهير «آي آر رحمان».

وانتهت عملية تصوير الفيلم الذي يشارك في تمثيله فنانون هنود، حيث دخل مرحلتي وضع المؤثرات الصوتية ووضع الموسيقى اللتين ستجريان في الهند حيث سيتولى فنان ايراني مهمة المؤثرات الصوتية فيما سيقوم الموسيقار الشهير الموسیقار الهندي الفائز بعدة جوائز عالمیة آي آر رحمان بوضع موسیقى الفیلم.

يشار الى ان الموسیقار آي آر رحمان وضع موسيقى الفليم السينمائي التاريخي «محمد» (ص) للمخرج مجيد مجيدي نفسه.

«خلف الغيوم» يصور قصة فتى وأخته الشابة اللذان يتعرضان لحادث ما وبعد ذلك تنضج شخصيتهما الروحية والنفسية تحت تأثير الحادث...

وقام بكتابة سيناريو الفيلم محمد رضا طالش مجيدي ومهرداد كاشاني الى جانب نجوم هنديون.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/آي فيلم
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