يستعد المخرج الايراني رضا ميركريمي للسفر إلى موسكو للمشاركة في مهرجان موسكو الدولي، حيث تم اختياره عضوا في لجنة تحكيم القسم الرئيسي للمهرجان.

وتتشكل لجنة التحكيم من أربعة حكام ويشارك فيها الى جانب كريمي المخرج والكاتب الاسباني البرت سيرا والمخرج والمنتج الفلندي يورن جان دونر والممثلة الايطالية اورنيلا موتي.

ويشتمل مهرجان موسكو الدولي على عدة اقسام تنافسية وغير تنافسية وستنطلق فعالياته في الـ22 من يونيو الجاري وستستمر لغاية الـ29 منه في روسيا.

رضا ميركريمي من مواليد عام 1967 طهران معد ومنتج ومؤلف وكاتب سیناريو ومخرج خريج جامعة ـ درس الغرافیك وبدأ مسیرته بإخراج مجموعة من الأفلام القصیرة وكان فیلم «الطفل والجندي» أول أفلامه الذي شارك به في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان فجر السینمائي وتمكن حينها من نیل جائزة عن أفضل إخراج وآخر أعماله الفيلم السينمائي «البنت» الذي قد شارك به في عدة مهرجانات دولية وحصل منها على عدة جوائز.