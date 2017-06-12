تم اختيار النجم الايراني المتألق بهرام رادان لرفع المشعل الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية الثالثة والعشرين المقرر اقامتها في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.

وسبق أن شارك مشاهير غير رياضيين في حمل المشعل الأولمبي وايقاده مثل طوم كروز في أولمبياد أثينا عام 2004 وديويد بيكهام في أولمبياد لندن عام 2012.

وسيكون النجم بهرام رادان سفيراً للجمهورية الاسلامية الايرانية بهذا الحدث الرياضي العالمي.

وستقام الأولمبياد الشتوية في بيونغ تشانغ خلال الفترة من 9-25 فبراير عام 2018، ويلي ذلك الأولمبياد الخاص للمعوقين بعد شهر واحد من انتهاء الأولمبياد الشتوي خلال الفترة من 9-18 مارس.