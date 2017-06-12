  • الإثنين ١٧ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , يونيو 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195575 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:29 الاقسام: ثقافة وفن  
صيانة احدى منائر الامامين الجوادين(ع) بيد المختصين الايرانيين

صيانة احدى منائر الامامين الجوادين(ع) بيد المختصين الايرانيين

بدأ مهندسون ومختصون ايرانيون عمليات صيانة وتعزيز احدى منائر الامامين الجوادين عليهما السلام بعد ان باتت عرضة للسقوط حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الهندسية المعقدة في اعمار العتبات المقدسة.

وقال علي مهاجري المسؤول عن هذا المشروع ان احدى المنائر التاريخية الاربعة للمرقدين الطاهرين للامامين الجوادين عليهم السلام في مدينة الكاظمية المقدسة شمال بغداد باتت مائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية خلال السنين المتمادية وانزلاق سطح التربة.

واضاف ان انزلاق سطح التربة في اسفل المنارة الشرقية بلغ درجة تجاوز فيها الخطوط الحمر من وجهة نظر المهندسين وباتت معرضة لخطر الانهيار وكذلك الحال في احدى المنائر الاخرى.

وقال مهاجري رئيس لجنة محافظة كرمان /جنوب شرق ايران/ لاعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق ان سدانة الروضة الكاظمية المقدسة طلبت المساعدة من لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة في تنفيذ هذا المشروع المعقد هندسيا.

الجدير بالذكر ان الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة كانت قد باشرت بالمرحلة الأولى لمشروع إعادة إعمار وتذهيب المنارة الشمالية الغربية لمشهد الإمامين الجوادين"عليهما السلام".

ويشار الى ان جملة من المشاريع العمرانية والخدمية المهمة في العتبة الكاظمية المقدسة ستنطلق بداية العام القادم إن شاء الله تعالى.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1279 sec