بدأ مهندسون ومختصون ايرانيون عمليات صيانة وتعزيز احدى منائر الامامين الجوادين عليهما السلام بعد ان باتت عرضة للسقوط حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الهندسية المعقدة في اعمار العتبات المقدسة.

وقال علي مهاجري المسؤول عن هذا المشروع ان احدى المنائر التاريخية الاربعة للمرقدين الطاهرين للامامين الجوادين عليهم السلام في مدينة الكاظمية المقدسة شمال بغداد باتت مائلة بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية خلال السنين المتمادية وانزلاق سطح التربة.

واضاف ان انزلاق سطح التربة في اسفل المنارة الشرقية بلغ درجة تجاوز فيها الخطوط الحمر من وجهة نظر المهندسين وباتت معرضة لخطر الانهيار وكذلك الحال في احدى المنائر الاخرى.

وقال مهاجري رئيس لجنة محافظة كرمان /جنوب شرق ايران/ لاعادة اعمار العتبات المقدسة في العراق ان سدانة الروضة الكاظمية المقدسة طلبت المساعدة من لجنة اعادة اعمار العتبات المقدسة في تنفيذ هذا المشروع المعقد هندسيا.

الجدير بالذكر ان الأمانة العامة للعتبة الكاظمية المقدسة كانت قد باشرت بالمرحلة الأولى لمشروع إعادة إعمار وتذهيب المنارة الشمالية الغربية لمشهد الإمامين الجوادين"عليهما السلام".

ويشار الى ان جملة من المشاريع العمرانية والخدمية المهمة في العتبة الكاظمية المقدسة ستنطلق بداية العام القادم إن شاء الله تعالى.