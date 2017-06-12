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رقم الخبر: 195574 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:27 الاقسام: ثقافة وفن  
إصدار الترجمة الروسیة لكتاب «الرسول(ص) وقصصه»

إصدار الترجمة الروسیة لكتاب «الرسول(ص) وقصصه»

أصدر معهد الدراسات الإسلامیة في روسیا الترجمة الروسیة لمجموعة «الرسول (ص) وقصصه» المكونة من 5 مجلدات.

وقام بترجمة هذا الكتاب الی اللغة الروسیة، المترجم الروسي «جاوید میرزایوف» كما قام بتنقیحه من الجانب العلمي «رئیس ایزمایلوف».

وتمت طباعة الترجمة الروسیة للمجلدات الخمسة في مجلد واحد وضمت الیه صور من أجل أن یكون مناسباً للأطفال.

ویهدف الكتاب الذي كُتب في شكل قصص قصيرة، الی تعلیم الأطفال التعالیم الأخلاقية للأئمة المعصومین (عليهم السلام).

وتمت تنقیة القصص من حیاة النبي (ص) بما یعرض شخصیة الرسول الأعظم (ص) كاملة ولكل القصص مصادرها التأریخیة الموثوقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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