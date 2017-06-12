وأعلنت المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی أنقرة انها تنظّم هذه الحلقات بالتزامن مع شهر رمضان المبارك یومیاً في محلّها بالعاصمة التركیة.

وتقام هذه الحلقات خلال أيام شهر رمضان المبارك وتقدّم المستشاریة مائدة الإفطار لجمیع المشاركین، وثم تقیم صلاتي المغرب والعشاء بإمامة الشیخ «مصیبي» وهو من علماء الحوزة العلمیة في قم المقدسة.

ویحاضر الشیخ مسیبي في هذه الحلقات حول تفسیر سورة الرحمن ویعرض ترجمة هذه السورة بشكل ملخص ومختصر علی المشاركین.

ویتطرق الشيخ مسيبي في محاضرته أیضاً الى أهم فضائل ومیزات الشهر الفضیل.

هذا ویذكر أن هذه الحلقات القرآنیة قد حظیت بإقبال واسع من قبل المؤمنین الصائمین في العاصمة التركية أنقرة