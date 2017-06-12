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رقم الخبر: 195572 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:22 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان قرآني إیراني ـ مالیزي مشترك في كوالالمبور

مهرجان قرآني إیراني ـ مالیزي مشترك في كوالالمبور

ینطلق يوم غد الأربعاء، 14 یونیو / حزيران الجاري، مهرجان قرآني إیراني ـ مالیزي بجهود مشتركة في العاصمة المالیزیة كوالالمبور.

ویقام هذا المهرجان بتعاون بین كل من المستشاریة الثقافیة الإیرانیة لدی مالیزیا، ومتحف الفنون الإسلامیة في مالیزیا، ومؤسسة «یایاسان رستو» القرآنیة في مالیزیا.

ومن المقرر أن یقام الحفل الافتتاحي للمهرجان يوم غد الأربعاء في مقرّ متحف الفنون الإسلامیة في كوالالمبور وسیستمر المهرجان لغایة 23 یونیو الجاری.

ویشتمل المهرجان علی فقرات عدیدة منها ندوة علمیة تحت عنوان «دراسة الخط في العالم الإسلامي؛ الماضي، الحال والمستقبل» بحضور محاضرین من ایران ومالیزیا.

وفي الجزء الثاني من المهرجان، سیتم كتابة المصحف الشريف وبالإضافة الی تذهیب سورة «یس» المباركة بمشاركة خطاطین من ایران وماليزيا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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