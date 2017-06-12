حصلت الكاتبة الایرانیة، فریبا وفي علی جائزة مؤسسة لیتبروم الادبیة في المانیا وذلك لروایتها «ترلان» التي صدرت قبل 16 عاماً في ایران.

وتتناول رواية «ترلان» الحاصلة علی جائزة المانيا الأدبية لعام 2017 ، الاحداث بعد الاطاحة بنظام الشاه البائد في ايران.

ویتم منح جائزة مؤسسة لیتبروم الادبیة حسب رأي قرائها. وكانت روایة «ترلان» قد ترجمت في عام 2015 من قبل یوتا هیمل رایش الی الالمانیة.

وقد انتخبت فریبا وفي من بین عشرة مرشحین من مختلف البلدان لنیل هذه الجائزة وقد جری درج اسماء هؤلاء المرشحین ولمدة ثلاثة اسابیع علی موقع مؤسسة لیتبروم الالكتروني وطلب المشرفون علی هذه المؤسسة من الجمهور ابداء رأیهم بالكاتب الذي طالعوا روایته خلال عام مضی.

وقیمة هذه الجائزة 3000 یورو وسوف تمنح للكاتبه فریبا وفي تزامناً مع اقامة معرض فرانكفورت للكتاب.

ویعود تاریخ منح جائزة مؤسسة لیتبروم الادبیة الی عام 1987 وتخصص علی العموم لكتاب من البلدان الاسیویة والافریقیة والعربیة وامریكا الجنوبیة وقد نال هذه الجائزة في العام الماضي كاتب من اندونیسیا لروایته «لكل الالوان الحمراء».

الكاتبة الايرانية فريبا وفي من مواليد عام 1962 في تبريز (شمال شرق ايران). بدأت موهبة الكتابة لديها منذ الطفولة بنشر قصص قصيرة في المجلات الادبية.