محافظة خراسان الرضوية منذ سالف العهود كانت موطناً لشتى القبائل والشعوب لذلك شهدت حضارات عريقة يشهد التأريخ بعظمتها وجلالتها، ومن جملتها آثار تايباد التي ذكرت المصادر التأريخية أسماء عديدة لآثارها وبما في ذلك باخرز وطيبات وتاب آباد وتايباذ وتاياد ومغول آباد.

* قلعة عباس آباد

تقع قلعة عباس آباد على مقربة من رباط عباس آباد ويحتمل أنها شيدت في أواخر العهد الصفوي، وهي واحدة من أهم الحصون الدفاعية القديمة، وجدرانها مرتفعة كسائر القلاع القديمة وكذلك بروجها التي كانت تستخدم للمراقبة مستديرة الشكل، وفيها غرف وأروقة متعددة كانت تستخدم لأغراض عديدة كاستراحة الجند ونشاطاتهم العسكرية آنذاك.

* ميل كرات

يقع ميل كرات في قرية كرات التي تبعد مسافة 25 كم عن مدينة تايباد وهي في الناحية الجنوبية الغربية منها، وفي الأزمة السالفة استخدم كدليل لإرشاد القوافل والمسافرين إلى الطريق.

ارتفاع ميل كرات يقارب 25 م وهو مزين بنقوش من الجبس ويعتقد أنه شيد في العهد السلجوقي.

* قلعة كرات

قلعة كرات تشابه قلعة عباس آباد من الناحية المعمارية وكذلك كانت تستخدم لنفس الأغراض، ولكنها أحدث بناءً منها لكونها شيدت في العهد القاجاري، وهي تجاور ميل كرات وتقع في منطقة اسمها « باغ تيمور».

* مرقد الأمير قاسم

مرقد الأمير قاسم أو ما يسمى «مشهد ريزه» يقع على مسافة 29 كم غربي مدينة تايباد وهو مشيد من اللبن والطابوق ويرجع تأريخ تشييده إلى العهد الصفوي، ولكن لا أحد يعرف من هو الأمير قاسم المدفون فيه إلا أن السكان المحليين يعتقدون بأنه قاسم بن محمد بن أبي بكر بن أبي قحافة، وقد دفن بجواره شهداء سقطوا في العصور الإسلامية الأولى في حرب عرفت باسم «رزه» أو «ريزه» ويقول بعض المؤرخين إن الأمير قاسم هو محمد قاسم بن شادي شاه وقد كان من الخطاطين المعروفين في القرن العاشر الهجري، لكن هذا الادعاء لم تثبت صحته.

* أطلال مدينة مالين التأريخية

على مسافة 40 كم شمال غربي مدينة تايباد توجد أطلال لمدينة قديمة كانت عامرة حتى القرن السابع الهجري لكن حضارتها اضمحلت بعد ذلك.

في المقبرة القديمة الموجودة بين هذه الأطلال يوجد بناء لمسجد مدفون فيه الشيخ عبد الله والذي يقال إنه شهاب الدين عبد الله الذي كان أحد العرفاء المعروفين في القرن التاسع الهجري.