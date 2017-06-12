يتجول القادة حول العالم ضمن إجراءات استثنائية مستعينين بطائرات رئاسية مجهزة على أعلى مستوى.

ووضعت شركة إير تشارتر سيرفس (Air Charter Service) المتخصصة في تأجير الطائرات للحكومات والشخصيات المهمة قائمة بأغلى الطائرات الخاصة التي يملكها 13 من قادة العالم وأغنيائه.

واعتمدت الشركة في تقديراتها على معطيات 20 فرعا لها حول العالم عن قيمة الطائرات وتصميماتها الداخلية فضلا عن التجهيزات الأمنية التي تتوفر عليها.

1. أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني – 1.5 مليار دولار

يمتلك الأمير القطري أسطولاً تصل قيمته إلى 1.5 مليار دولار. وخلال رحلاته الرسمية، يصطحب الشيخ تميم حاشية مكونة من ألف شخص على الأقل من أفراد عائلته ومسؤولين وموظفين إلى جانب سيارات ليموزين لاستخدامها لاحقاً.

ويتكون أسطول الشخصيات المهمة التابع للأمير القطري من 14 طائرة لحد عام 2016 بكلفة تتجاوز 102 مليون دولار إلى جانب أكثر من 15 طائرة أخرى من الأسطول الأميري.

2. الرئيس دونالد ترامب – 1 مليار دولار

إلى جانب طائرته الخاصة، لدى ترامب نسختان متطابقتان من طائرة الرئاسة الأميركية Air Force one من طراز بوينغ 747-200B.

وكل واحدة من الطائرات الرئاسية تم استخدامها لأكثر من 25 عاماً، وكلفت لدى بنائها للمرة الأولى نحو 100 مليون دولار وبعد إجراء تحسينات وتطويرات أخرى وصلت الكلفة إلى أكثر من مليار دولار.

وتعود التصميمات الداخلية للطائرة الرئاسية إلى السيدة الأولى السابقة نانسي ريغان.

3. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين – 459 مليون دولار

لدى بوتين أربع طائرات روسية الصنع من طراز IL-96-300P من ضمن أسطوله الذي يتألف من 68 طائرة و64 هليكوبتر.

4. الملياردير الروسي أليشر أوسمانوف – 344 مليونا و250 ألف دولار

يعتبر رجل الأعمال الروسي من أثرى أثرياء بلاده ويملك طائرة أيرباص A340-300، وهي أكبر طائرة أعمال في الكونفدرالية الروسية.

5. الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش -299 مليونا و625 ألف دولار

تتميز طائرات رجل الأعمال الروسي بتصميم داخلي فخم من المعادن الثمينة إضافة إلى نظام دفاعي مضاد للقذائف البالستية الذي تتجاوز قيمته مليوني دولار.

6. المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل – 299 مليونا و625 ألف دولار

أشهر طائرة في أسطول المستشارة الألمانية هي أيرباص A340-313X VIP.

ويتألف أسطول ميركل من عدة طائرات منها ما يستخدم للرحلات القصيرة ومنها للرحلات الطويلة من دون توقف بكامل احتياطي من الوقود والتجهيزات الأمنية مثل أنظمة الدفاع الصاروخية.

7. الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند – 267 مليونا و750 ألف دولار

يتنقل الرئيس الفرنسي السابق على طائرة حديثة من طراز أيرباص A330-200، فضلا عن طائرة من طراز Assault Falcons 7Xs التي يصلح استخدامها للرحلات القصيرة والعابرة للأطلسي على حد سواء.

8. ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة – 248 مليونا و625 ألف دولار

يمتلك الملك الخليجي طائرة رسمية من خطوط الطيران الملكية البحرينية إضافة إلى أسطول يتألف من ست طائرات هي: بوينغ بيزنس Jet BBJ2، وطائرتين بوينغ 747-400s، وبوينغ 767-400ER، طائرة غلف ستريم G-IV، وطائرة من طراز Bell 430.

وتستخدم تلك الطائرات حصراً للعائلة المالكة والمسؤولين الرفيعين في البحرين.

وفي إضافة حديثة، انضمت لأسطول الملك طائرة من طراز بوينغ 767-400ER، وطائرة بوينغ بيزنس Jet BBJ2.

يذكر أن ملك البحرين حل في المرتبة الثامنة مع كل من الرئيس الصيني شي جينبينغ، ورئيس كازخستان نورسلطان نازارباييف، ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

9. سلطان بروناي هاسانال بولكيا – 216 مليونا و750 ألف دولار

تلقب الطائرة الخاصة لسلطان بروناي وهي من طراز Airbus A340-212 بـ(القصر الطائر)، إذ تصل قيمها إلى 102 مليون دولار، فضلا عن نحو 121 مليون دولار كلفة تصميماتها الداخلية الفخمة التي تتضمن معادن ثمينة ومجوهرات وأخشابا باهظة الثمن.

10. ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية – 100 مليون و215 ألف دولار

تعتمد الملكة المعمرة على سرب الـ32 للمملكة المتحدة في تنقلاتها.

ويضم السرب طائرتي هليكوبتر من طراز AW109، وست طائرات من طراز BAE-125K، وأربع طائرات متوسطة الحجم من طراز BAE-146، فضلا عن طائرة الهليكوبتر الشخصية بالملكة إليزابيث الثانية Sikorsky S-76 Spirit.