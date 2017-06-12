  • الإثنين ١٧ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , يونيو 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195567 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:08 الاقسام: منوعات  
مصري يزوج زوجته لسعودي مقابل (آيفون 6) ومبلغ مالي!

مصري يزوج زوجته لسعودي مقابل (آيفون 6) ومبلغ مالي!

نصب مصري شباك الخديعة على مواطن سعودي، بإيهامه أن زوجته هي شقيقته وتزويجه إياها مقابل الحصول على مبالغ مالية وهاتف (آيفون 6).. وتكشفت الواقعة باتهام مواطن سعودي لإسراء محفوظ وزوجها محمود معروف، بالنصب عليه.

وقال السعودي في بلاغه الذي قدمه في قسم أول فيوم إن (الشاب المصري نصب عليه وأوهمه أن زوجته بنت بكر لم يسبق لها الزواج، وأن زوجها شقيقها من الأب، وبالفعل اتفقوا على الزواج والسفر معاً للإقامة بالسعودية مقابل دفع مهر مبلغ مالي قيمته 45 ألف جنيه، وشراء شبكة وزنها 40 غرام ذهب عيار 21 وآيفون 6).

وأضاف أنه (تم عقد القران بينهما بعقد عرفي وذهبت المتهمة معه في اليوم نفسه هي وأم زوجها لمحل إقامته بأرض اللواء بمحافظة الجيزة للذهاب إلى السفارة السعودية وإنهاء إجراءات السفر، وفور وصولهما للشقة طلبت منه الذهاب للكوافير قبل الذهاب إلى السفارة).

وتابع أنها (اختفت وبعد وقت طويل حاول الاتصال بها إلا أن هاتفها كان مغلقاً، قبل أن يفاجأ عندما ذهب إلى محافظة الفيوم محل إقامتها وبسؤاله عن المشكوك في حقها تبين أنها متزوجة).

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0632 sec