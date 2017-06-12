غرائب البشر لا تنتهي.. وكل يوم نحن على موعد جديد مع افكار واخبار لا تخطر على البال.

فبعض الأشخاص يتمنون للحيوانات ما يريدونه لأنفسهم ولكن هذه المرة ليس الأمر سلبياً كقتل الكلاب أو تعذيب القطط.

فقد نشر موقع (بورد باندا) مجموعة من الصور الطريفة أظهرت جلسة تصوير خاصة لحفل زفاف كلبين.

حيث تم زفاف كلاً من الكلبة (كايا) والكلب (هادز)، والثنائي من نوع (جيرمان شيبارد)، وفي نفس العمر الذي يبلغ عامين، حيث قرر مالكهما أن يجعلهما يعيشا مع بعضهما البعض.

ولاقت هذه الصور اعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا وعلقوا بشكل كبير.