عاش ركاب طائرة تابعة لشركة (إيزي جيت) البريطانية للطيران حالة من الرعب والهلع، منذ الخميس الماضي إلى السبت، بعد تأخير رحلتهم بسبب محركات الطائرة.

ووفق ما ذكره موقع (ديلي ميل) البريطاني، فإن ربان الطائرة أخبر الركاب بأنه غير متأكد من أن كل المحركات تشتغل جيدا، مضيفا أنه طلب منهم، خلال تواجدهم في مطار ملقة بإسبانيا إجراء تصويت حول ما إذا كانوا يرغبون في البقاء على متن الطائرة أو النزول.

ونقل (ديلي ميل) عن الركاب قولهم إن ربان الطائرة أخبرهم بأن (هناك احتمال 50/50 من اشتغال محرك واحد فقط خلال الرحلة).

وجرى تأجيل الرحلة إلى مدينة بريستول البريطانية لمدة 40 ساعة، مما أثار حالة من القلق والذعر في نفوس الركاب.

وقرر الركاب في نهاية المطاف عدم ركوب الطائرة، مما جعل شركة الطيران البريطانية تستبدل الطائرة.