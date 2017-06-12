ظهر أستاذ جامعي وخبير في الشأن السياسي البريطاني، على الهواء مباشرة في قناة (سكاي نيوز) البريطانية، وهو يأكل صفحات من كتابه المتعلق بقضية الخروج من الاتحاد الأوروبي؛ ليفي بوعده بعد أن استخف بأداء حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية التي جرت الخميس الماضي.

وكان الأستاذ الجامعي ماثيو غودوين٬ وهو خبير في السياسة والعلاقات الدولية بجامعة كنت قال: (إن حزب العمال لن يفوز بنسبة تفوق 38% من الأصوات في انتخابات البرلمان).

وتحدث الأكاديمي، الذي شارك في كتابة (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: لماذا صوتت بريطانيا لمغادرة الاتحاد الأوروبي) عن ذلك بكل ثقة، على حسابه الخاص بتويتر٬ متعهداً أنه سيأكل الكتاب الذي شارك في إعداده، إذا خالفت النتائج توقعاته.

وفي 27 مايو الماضي٬ غرد قائلاً: (أنا أقول هذا بصوت عالٍ، لا أعتقد أن حزب العمال، تحت زعامة جيرمي كوربين٬ سوف يحصل على 38 %من الأصوات، وسأتناول بسعادة كتابي الجديد عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا فعل الحزب ذلك).

والخميس الماضي تجاوز حزب كوربين التوقعات، وفاز بنسبة 40.3% من الأصوات٬ تاركاً الأستاذ الجامعي غودوين ليفي بوعده.

ووسط ضغوط متصاعدة، غرد غودوين قائلاً: (حسناً.. سوف أتناول كتابي على سكاي نيوز في الساعة 30:4 مساء) وهو ما فعله عند استضافته على الهواء مباشرة.