أعلنت شركة مجموعة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية أنها أطلقت أطول سرب طائرات من دون طيار (يو إيه في)، وكسرت الرقم القياسي السابق المسجل بإطلاق سرب من 67 طائرة دون طيار.

وأقلعت 119 طائرة من دون طيار باستخدام منجنيق (آلة الرمي)، ونفذت عدة تشكيلات خلال تحليقها.

وأضافت الشركة أن (السرب الذكي) يعتبر أساساً للذكاء الصناعي للأنظمة غير المأهولة، ومستقبل أنظمة الذكاء الصناعي أيضاً.

بدوره قال تشاو يان جيه، مهندس الشركة المذكورة إنه منذ اختراع الطائرات دون طيار عام 1917، أصبحت أسراب الطائرات دون طيار قوة مدمرة لـ (تغيير قواعد اللعبة).