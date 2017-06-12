  • الإثنين ١٧ رمضان ١٤٣٨
  • الإثنين , يونيو 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 195562 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 13:08 الاقسام: منوعات  
كسر الرقم القياسي لأطول سرب طائرات دون طيار!

كسر الرقم القياسي لأطول سرب طائرات دون طيار!

أعلنت شركة مجموعة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية أنها أطلقت أطول سرب طائرات من دون طيار (يو إيه في)، وكسرت الرقم القياسي السابق المسجل بإطلاق سرب من 67 طائرة دون طيار.

وأقلعت 119 طائرة من دون طيار باستخدام منجنيق (آلة الرمي)، ونفذت عدة تشكيلات خلال تحليقها.

وأضافت الشركة أن (السرب الذكي) يعتبر أساساً للذكاء الصناعي للأنظمة غير المأهولة، ومستقبل أنظمة الذكاء الصناعي أيضاً.

بدوره قال تشاو يان جيه، مهندس الشركة المذكورة إنه منذ اختراع الطائرات دون طيار عام 1917، أصبحت أسراب الطائرات دون طيار قوة مدمرة لـ (تغيير قواعد اللعبة).

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/5541 sec