وقد أطلق بعض شهود العيان على هذا المخلوق اسم «بيك فوت» أي ذي القدم الكبيرة وقالوا أنه مخلوق متوحش.. لا هو بإنسان ولا هو بقرد!!.. لا هو بالغوريلا ولا هو بالموتريلا!!.. لا هو بالديناصور ولا هو أحمد منصور!!.. لا هو بعبع ولا هو جعجع!!..

وتعالوا أحبتي نطلق عليه للإختصار وقبل أن يعثروا عليه ويسمّوه تعالوا نسميه «دي تي».

الصحيفة البريطانية استندت في روايتها الى بيان لشرطة كاليفورنيا طلبت فيه من المواطنين الكرام توخي الحذر وأن يكونوا يقظين وعلى استعداد تام ودائم للفرار وأن يخلّصوا أنفسهم من هذا المخلوق الضخم المفترس العجيب الغريب.

أما الشرطة المحترمة فإنها استندت الى أقوال عالم جليل اسمه أندرو هوغان -يمكن يكون من أقارب أردوغان- المهم أن هوغان وهو خبير في الحياة البريّة أكد للشرطة أنه يوجد مخلوق مخيف وضخم ومدمّر في الغابات!!..

طيّب أنت يا هوغان شو دليلك على وجود «دي تي» المرعب؟! قال أنا استندت الى رواية جاك غاردينر!! يا ساتر مين يكون جاك هذا؟! حيّاك وبيّاك يا مستر جاك.. يقول الخبير البرّي.. أن جاك شاهد هذا المخلوق الأسود يتجول بين الغابات والتقط له هذه الصور بواسطة الموبايل.

أنا وأنتم كمان أيّها الأحبة لا نملك الخبرة ولا الأجهزة التي يمكن أن تفكك الصورة وتقول لنا هل أن هذه الأخبار والتحذيرات صحيحة وحقيقية أم أنها واحدة من موضات اللعب بأعصاب الناس بين الفينة والأخرى؟!..

في يوم من الأيام قالوا هبطت علينا مخلوقات من الفضاء!! ماخدوش حاجة سوى علبة سجائر مارلبورو!! ومرّة قالوا أنهم تعرضوا لهجوم مغناطيسي من أطباق طائرة!! وتارة قالوا أن سفنهم اختطفت في مثلث برمودا.. والخ الخ..

قد يكون الخبر صحيح وقد يكون زي أخواتو السابقات وقد يكون فعلاً أن هنالك حيواناً متوحشاً ضخماً ظهر في غاباتهم ولا يحذّروا الناس من خطره.. أما أنا فأميل الى التصديق!! ذلك أني رأيت منذ بضعة شهور أن احدى ولاياتهم جاءت بمخلوق أيضاً غريب وضخم الجثة.. يشبه البشر ويشبه الغوريلا كمان!! ولكن الفارق أنه مش أسود زي اللي يقول عليه جاك.. حيّاك وبيّاك.. إنما أشقر.. أول حرف من اسمه «دي» وأول حرف من لقبه «تي»!! يمكن عرفتموه.. ولهذا أنا أيضاً أقول أني شاهدت زي باقي الناس هذا المخلوق قبل حوالي شهر في منطقتنا.. ولهذا أنا أحذّر الناس من خطر هذا المخلوق الضخم الشرير.. كونوا يقظين وحذرين ومتأهبين..