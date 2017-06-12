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رقم الخبر: 195560
تاريخ النشر: حزيران 12, 2017
الوقت: 13:08
الاقسام: منوعات
السلام!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
السلام
الدول العربية
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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