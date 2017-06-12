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رقم الخبر: 195559 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 11:05 الاقسام: رياضة  
تونس تُسقط مصر بهدف في تصفيات أمم أفريقيا
فوز شاق للجزائر على توجو

تونس تُسقط مصر بهدف في تصفيات أمم أفريقيا

استثمر المنتخب التونسي عاملي الأرض والجمهور، وتغلب على نظيره المصري (1-0) مساء الأحد في أولى مباريات الفريقين بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019.

فعلى الملعب الأولمبي برادس، حسم المنتخب التونسي، المواجهة العربية الخالصة بهدف وحيد سجله طه ياسين الخميسي بالدقيقة (48)، لينفرد المنتخب التونسي بصدارة المجموعة بـ3 نقاط، وكانت المجموعة شهدت مساء السبت تعادل النيجر وسوازيلاند سلبيًا.

من جهة ثانية استهل المنتخب الجزائري مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم المقررة بالكاميرون بالفوز على ضيفه منتخب توجو 1 / صفر مساء الأحد في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة.

وعلى ملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة حسم المنتخب الجزائري المباراة بهدف وحيد سجله سفيان هني لاعب أندرلخت البلجيكي في الدقيقة 24 .

وحصد المنتخب الجزائري بذلك أول ثلاث نقاط له ليقتسم صدارة المجموعة مع منتخب بنين الذي تغلب على منتخب غامبيا 1 / صفر في وقت سابق من مساء الأحد.

وجرت مساء الاحد مباريات اخرى ضمن نفس الاطار، وكانت نتائج اهمها كالتالي:

السنغال 3 – غينيا الاستوائية صفر

زيمبابوي 3 – ليبيريا صفر

غانا 5 – اثيوبيا صفر

كاب فيردي صفر – اوغندا 1

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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