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رقم الخبر: 195558 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 11:05 الاقسام: رياضة  
إنكلترا تتوّج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما
لأول مرة في تاريخها

إنكلترا تتوّج بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

توج منتخب إنكلترا بكأس العالم تحت 20 سنة في كوريا الجنوبية 2017 بعد فوزه في المباراة النهائية على فنزويلا 1-0، ليحقق ثاني لقب من تنظيم الـ FIFA بعد كأس العالم 1966 التي نظمتها ببلادها.

وجاء هدف المباراة الوحيد لصالح المنتخب الإنكليزي حيث استلم دومنيك كليفر-لوين كرة طويلة روضها داخل منطقة العمليات وتفوق على المدافع وسددها في المرة الأولى لكن الحارس أوقفها، لتعود لنفس اللاعب الذي لم يجد صعوبة في التسجيل (35).

رد فعل فنزويلا كان قوياً وشهدنا لعدة لقطات متتالية بغية التسجيل، أبرزها مخالفة بينياراندا مرت قريبة جداً على القائم الأيمن للحارس وودمان لينتهي الشوط الأول بتفوق إنكليزي بهدف يتيم.

وحصل اللاعب الفنزويلي بينيراندا على ركلة جزاء بعد عرقلته داخل منطقة العمليات، ليتولى نفس اللاعب تنفيذها لكن الحارس وودمان كان رائعاً وأخرج الكرة برجله اليسرى، قبل أن يتكفل الدفاع إبعاد الكرة قبل وصولها للمهاجم بينيراندا من جديد، ولم تأت بقية محاولات فنزويلا بالجديد وسط استماتة دفاعية إنكليزية، لينتهي اللقاء بفوز منتخب الأسود الثلاثة بهدف يتيم ولقب غالي حققه لأول مرة في التاريخ.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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