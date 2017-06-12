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رقم الخبر: 195557 تاريخ النشر: حزيران 12, 2017 الوقت: 11:04 الاقسام: رياضة  
ايران تهزم الارجنتين بصعوبة في الدوري العالمي للكرة الطائرة

ايران تهزم الارجنتين بصعوبة في الدوري العالمي للكرة الطائرة

فازت ايران على الارجنتين بثلاثة اشواط مقابل شوطين في المباراة التي اقيمت مساء الاحد بطهران في اطار الاسبوع الثاني في مسابقة الدوري العالمي للكرة الطائرة، جرت المباراة على قاعة مجمع آزادي الرياضي بطهران امام اكثر من 12 ألف مشجع.

وكانت نتائج الاشواط (29-27) (25-20) (21-25) (23-25) و(15-11) لصالح ايران، وبذلك يصبح رصيد ايران 7 نقاط، وفي مباراة اخرى تغلبت صربيا على بلجيكا 3-0

وكانت ايران قد تغلبت في مباراتها الاولى على بلجيكا 3-2، فيما خسرت مباراتها الثانية امام صربيا 3-1.

وستخوض ايران مباريات الاسبوع الثالث في بولندا حيث ستلتقي اميركا يوم الخميس المقبل، ثم تلتقي بولندا البلد المضيف يوم السبت المقبل ومن ثم روسيا يوم الاحد المقبل.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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